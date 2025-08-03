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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
108
Час на прочитання
2 хв

Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 4 до 10 серпня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням — вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров’я.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Любов

Любов / © Associated Press

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 4 до 10 серпня?

Овен

Овнам зірки радять уважно поставитися до нових людей, які в цей час з’являться в найближчому колі їхнього спілкування. Виявивши неуважність або зневагу, представники знака можуть втратити серйозний шанс влаштувати своє особисте життя якнайкраще, відшукавши того, з ким їх зв’яже не лише шалена пристрасть, а й порозуміння, що не менш, а інколи й важливіше. Саме тому для них дуже важливо пильно дивитися на тих, хто їх оточує, і слухати те, що вони говорять.

Рак

Раки можуть — як це і буває в доленосних випадках — абсолютно несподівано зустріти людину, яку знали певний час тому. Можливо, їх пов’язувала подоба романтичних стосунків, але представники знака ніколи не розглядали її як серйозного кандидата на свою руку й серце. Обставини нинішнього часу буквально змусять їх змінити свою точку зору в бік зацікавленості з усіма наслідками, які випливають із цього.

Козоріг

Козорогам не варто беззастережно вірити всьому, що скаже про кохану ними людину оточення, особливо ті, хто має особисту зацікавленість у тому, щоб очорнити її та зруйнувати наявні стосунки. Тому, перш ніж впадати в паніку й починати з’ясовувати стосунки на підвищених тонах, необхідно добре подумати, в чому полягає інтерес так званого «інформатора», — найімовірніше, всі сумніви, які існують, відпадуть самі собою, без додаткових моральних зусиль.

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