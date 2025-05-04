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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
136
Час на прочитання
2 хв

Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 5 до 11 травня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням — вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров’я.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Кохання

Кохання / © Associated Press

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 5 до 11 травня?

Телець

Тельцям не варто наполягати на своєму за всяку ціну — це не лише не допоможе їм налагодити стосунки з близькою людиною, а й навпаки — ще більше ускладнить їх. Набагато правильніше визнати її право на власну думку, тоді й вона — звісно, за поважного ставлення — піде назустріч, а отже, приводи для сварок і конфліктів розсіються самі собою. Головне — не знайти для них наступний — новий — привід, який спричинить наступний виток напруженості.

Діва

Діви — особливо ті з них, чий статус у стосунках із близькою людиною досі не визначений — можуть розраховувати на те, що вона — нарешті! — зробить рішучий крок, запропонувавши офіційно оформити їх. Не варто кидатися їй на шию з криками радості — вона надто довго тягнула зі своїми діями, тож тепер має подумати, але й затягувати відповідь надовго не варто — не можна давати їй час на роздуми, щоб знову не передумала.

Риби

Рибам, які досі не влаштували своє особисте життя, а тому перебувають у тузі та самотності, зірки рекомендують знизити рівень претензій до свого потенційного партнера. Можливо, досі вони були налаштовані надто категорично, а тому одразу відкидали залицяння людини, яку свідомо вважали негідною своєї уваги. Та варто їм змінити «фільтр», через який вони дивляться на людей навколо, як їхнє життя покращиться.

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Дата публікації
Кількість переглядів
136
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