- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 183
- Час на прочитання
- 2 хв
Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 5 до 11 січня
До зірок можна звертатися з будь-яким питанням — вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров’я.
Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.
Кому пощастить у коханні цього тижня — від 5 до 11 січня?
Діва
Будь-які підозри, які можуть виникнути у Дів щодо поведінки близької їм людини, необхідно підкріплювати неспростовними доказами, інакше з’ясування стосунків не матиме жодного сенсу — одне суцільне нервування, яке, як відомо, ще нікого до добра не доводило. А якщо врахувати, що приводів для сумнівів у представників знака внаслідок численних перевірок не виявиться — то й поготів.
Терези
Терезам давно час вибрати, хто з двох — а то й трьох — людей, які викликають у них почуття, їм справді дорогий, почавши тісно спілкуватися саме з ним і залишивши інших у спокої. Якщо не зробити це зараз, можна залишитися, як кажуть у таких випадках, з носом, тобто втратити прихильність усіх своїх симпатій, що стане для представників знака серйозним ударом по самолюбству. Про те, що вони самі в чомусь — якщо не в усьому — винні, їм навіть не спаде на думку.
Скорпіон
Скорпіонам зірки настійно рекомендують відмовитися від докорів, якими вони — чи то під впливом поганого настрою, чи то через уїдливий характер — обсипатимуть свого партнера. По-перше — і їм необхідно це знати, — кохана людина нічим перед ними не завинила, навіть якщо їм здається, що все відбувається з точністю до навпаки. А по-друге, за допомогою агресії — нехай навіть і пасивної — їм не вдасться нічого домогтися.
Читайте також: