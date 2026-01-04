ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
183
Час на прочитання
2 хв

Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 5 до 11 січня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням — вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров’я.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Серце

Серце / © Associated Press

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 5 до 11 січня?

Діва

Будь-які підозри, які можуть виникнути у Дів щодо поведінки близької їм людини, необхідно підкріплювати неспростовними доказами, інакше з’ясування стосунків не матиме жодного сенсу — одне суцільне нервування, яке, як відомо, ще нікого до добра не доводило. А якщо врахувати, що приводів для сумнівів у представників знака внаслідок численних перевірок не виявиться — то й поготів.

Терези

Терезам давно час вибрати, хто з двох — а то й трьох — людей, які викликають у них почуття, їм справді дорогий, почавши тісно спілкуватися саме з ним і залишивши інших у спокої. Якщо не зробити це зараз, можна залишитися, як кажуть у таких випадках, з носом, тобто втратити прихильність усіх своїх симпатій, що стане для представників знака серйозним ударом по самолюбству. Про те, що вони самі в чомусь — якщо не в усьому — винні, їм навіть не спаде на думку.

Скорпіон

Скорпіонам зірки настійно рекомендують відмовитися від докорів, якими вони — чи то під впливом поганого настрою, чи то через уїдливий характер — обсипатимуть свого партнера. По-перше — і їм необхідно це знати, — кохана людина нічим перед ними не завинила, навіть якщо їм здається, що все відбувається з точністю до навпаки. А по-друге, за допомогою агресії — нехай навіть і пасивної — їм не вдасться нічого домогтися.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
183
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie