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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
173
Час на прочитання
2 хв

Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить 7–13 липня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням — вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров’я.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Кохання

Кохання / © Associated Press

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 7 до 13 липня?

Овен

Овнам, які посварилися з близькою людиною, необхідно докласти максимум зусиль для примирення — зрештою, саме вони — точніше, їхня запальність — винна у конфлікті, що трапився, та й переживають вони через нього більше, ніж будь-коли. Головне, забути про привід, який став причиною розбрату. Ним виявилися підозри для ревнощів, які не мають під собою реальної підстави, а отже, і сваритися було ні до чого.

Рак

Раки дуже педантичні у питаннях особистого життя, тому рідко знайомляться на вулиці, віддаючи перевагу спілкуванню на роботі — там не буває неприємних сюрпризів. Але цього тижня їм варто змінити своє непорушне правило — своє кохання, а, можливо, і долю вони зможуть зустріти саме на вулиці. Водночас абсолютно необов’язково судити про нового знайомого за зовнішнім виглядом — іноді мільйонери мають вигляд як прості смертні.

Терези

Терезам не варто поспішати, ображаючись на кохану людину. Треба дати собі — і, особливо, їй — трохи часу для того, щоб ситуація встояла, а обидві сторони конфлікту — «охолонули» та заспокоїлися. Дивлячись на те, що трапилося, з такої позиції, можна буде зрозуміти, що насправді нічого серйозного не сталося, а отже, й приводів для занепокоєння немає, а стосунки, як і раніше, є міцними, ніжними та гармонійними.

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Дата публікації
Кількість переглядів
173
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