Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 8 до 14 грудня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням — вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров’я.

Серце

Серце / © Associated Press

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 8 до 14 грудня?

Овен

Овнам у стосунках з коханою людиною зірки радять виявити якості, за які їх зазвичай сварять — завзятість і навіть впертість. Якщо вони зараз не відстоять свої почуття, то — з високою часткою ймовірності — можуть втратити умовну нитку, яка зв’язує їх із коханою людиною, а отже, й на перспективах, які передбачають щасливе спільне майбутнє, можна буде поставити хрест, що навряд чи входить до планів представників знака.

Близнята

Близнятам, у життя яких несподівано ввійде нова людина, яка претендує не лише на їхню увагу, а й на місце поруч із ними, не варто надмірно до неї прискіпуватися. Важливо пам’ятати, що ідеальних людей у природі не існує, та й самі представники знака зарахувати себе до такої категорії аж ніяк не можуть, а ось виявивши надмірну вимогливість, вони цілком можуть втратити людину, яка могла б стати їхнім супутником життя.

Скорпіон

Скорпіонам, партнери яких почали втомлюватися від стосунків і, що найнеприємніше, не приховують цього, зірки настійно рекомендують повернути в них романтику, яка з часом зникла. Яким чином вони це зроблять — вирішувати лише їм самим, втім, вдаватися до крайніх заходів — як-от поїздки до інших міст або країн чи купівля дорогих подарунків — не варто, можливо, цілком достатньо буде прогулянки в парку або вечері в романтичній обстановці, а це зовсім неважко.

