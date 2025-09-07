Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 8 до 14 вересня

Кохання / © Associated Press

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 8 до 14 вересня?

Рак

Ракам варто знайти відповідь на одне просте запитання: якщо стосунки з людиною постійно — з завидною сталістю — не складаються, можливо, вона, так би мовити, не доля, а отже, потрібно дати їй спокій? Тим паче, що найближчим часом — не виключено, що саме цього тижня — вдасться познайомитися з людиною, зустріч із якою виявиться доленосною, тому і стосунки з нею складуться легко — без жодних зусиль з боку представників знака.

Лев

Левам — навіть якщо у них за плечима нещодавній негативний досвід — не варто боятися нових знайомств, які з високою ймовірністю можуть статися в цей час. Ніхто з нас наперед не може знати, з якою метою доля посилає в наше життя ту чи іншу людину, і нинішня зустріч у цьому сенсі — не виняток. Тож не варто довіряти першому враженню, яке може виявитися негативним, — треба дати новому знайомому час, щоб проявити себе.

Водолій

Водоліям, незалежно від того, вірять вони у віщі сни чи ні, зірки настійно рекомендують звернути увагу на ті, що насняться їм у цей час. Саме вони дадуть відповідь на важливе запитання щодо особистого життя представників знака, яке вони вже доволі тривалий час марно ставлять самі собі. Напевно, підсвідомість вирішила поквапитися й дати підказку, яка все розставить на свої місця. Не варто їх ігнорувати — найімовірніше, у їхньому особистому житті настають приємні зміни.