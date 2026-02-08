Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 9 до 15 лютого

Малюнок серця на снігу / © Associated Press

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 9 до 15 лютого?

Телець

Тельцям — особливо тим із них, хто певний час тому всерйоз посварився з коханою людиною, — час припинити упиратися і поговорити з нею про ситуацію, що склалася. Найімовірніше, їм, як винній у конфлікті стороні, доведеться перепросити, але мир у стосунках того вартий, тому не треба скупитися на прояв позитивних емоцій, яких — звісно, в разі примирення — не бракуватиме.

Лев

Левам, які нещодавно розлучилися з колись близькою і коханою людиною, навряд чи доведеться тривалий час перебувати на самоті. Місце поруч із ними доволі швидко займе людина, яку вони давно знають, але з якоїсь причини досі не звертали на неї свою уваги. Тепер, схоже, її час настав. А щодо представників знака, то їм залишиться лише дивуватися, як вони могли бути такими сліпими — в переносному сенсі слова.

Стрілець

Стрільцям, які давно й щасливо перебувають у стосунках і навіть шлюбі, здавалося б, уже нема чого просити в щедрої долі, проте вона все ж знайде, чим їх здивувати. Хтось із представників знака — і їх буде чимало — дізнається про те, що в їхній парі невдовзі з’явиться третій, який виявиться зовсім не зайвим. Головне тепер — хоча б на деякий час — приховати своє щастя від людей навколо, серед яких далеко не всі доброзичливо налаштовані.

