- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 105
- Час на прочитання
- 2 хв
Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 9 до 15 лютого
До зірок можна звертатися з будь-яким питанням — вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров’я.
Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.
Кому пощастить у коханні цього тижня — від 9 до 15 лютого?
Телець
Тельцям — особливо тим із них, хто певний час тому всерйоз посварився з коханою людиною, — час припинити упиратися і поговорити з нею про ситуацію, що склалася. Найімовірніше, їм, як винній у конфлікті стороні, доведеться перепросити, але мир у стосунках того вартий, тому не треба скупитися на прояв позитивних емоцій, яких — звісно, в разі примирення — не бракуватиме.
Лев
Левам, які нещодавно розлучилися з колись близькою і коханою людиною, навряд чи доведеться тривалий час перебувати на самоті. Місце поруч із ними доволі швидко займе людина, яку вони давно знають, але з якоїсь причини досі не звертали на неї свою уваги. Тепер, схоже, її час настав. А щодо представників знака, то їм залишиться лише дивуватися, як вони могли бути такими сліпими — в переносному сенсі слова.
Стрілець
Стрільцям, які давно й щасливо перебувають у стосунках і навіть шлюбі, здавалося б, уже нема чого просити в щедрої долі, проте вона все ж знайде, чим їх здивувати. Хтось із представників знака — і їх буде чимало — дізнається про те, що в їхній парі невдовзі з’явиться третій, який виявиться зовсім не зайвим. Головне тепер — хоча б на деякий час — приховати своє щастя від людей навколо, серед яких далеко не всі доброзичливо налаштовані.
