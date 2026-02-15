ТСН у соціальних мережах

Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 9 до 15 лютого

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням — вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров’я.

Малюнок серця на снігу

Малюнок серця на снігу / © Associated Press

Особисте життя — не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня — від 16 до 22 лютого?

Близнята

Близнятам, які останнім часом жахливо незадоволені тим, що кохана людина віддаляється від них усе далі й далі, непогано було б подумати про ступінь своєї провини в тому, що відбувається. Можливо, вони від самого початку не надали значення тому, що в них із партнером надто різні — а в деяких випадках і протилежні — інтереси, а потім нічого не робили, щоб якось наблизити їх одне до одного. Але в зірок є для них гарна новина: ще не пізно це зробити.

Рак

Ракам, які помічають, що вони стали менш цікавими для свого партнера, непогано було б подумати, чому так відбувається. Можливо, представниці знака надто сильно зосередилися на домі й побуті, забувши водночас про себе самих? У такому разі не дивно, що перебувати поруч із ними стало нуднувато. Поки ситуація повністю не вийшла з-під контролю, необхідно її виправляти, зміщуючи фокус уваги на ту сферу життя, якою вони останнім часом нехтували.

Риби

Рибам — переважно тим, хто після розставання з попереднім партнером досі лишається самотнім — не варто впадати у відчай. Найімовірніше, обставини для зустрічі з потенційним супутником життя саме зараз складуться максимально сприятливо, головне — не чинити опір цьому. До будь-якої пропозиції вийти «в люди» — наприклад, провести час у компанії старих друзів — треба поставитися уважно та в жодному разі не відмовлятися. А раптом саме там на них чекає доля?

