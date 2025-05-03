Місячний календар на кожен день: рекомендації та застереження на 4 травня

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Знаючи, які характеристики мають конкретну місячну добу, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так. а чи не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо прислухатися до її порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні – 4 травня?

Місяць розповідає

День потужної продуктивної енергетики, коли можна вирішити будь-які – найскладніші та непідйомні – питання. Будь-які зміни, хоч би які сфери життя та діяльності вони стосувалися, виявляться до речі, тому їх можна не боятися – навпаки, всіляко вітати, бо їхній вплив на наше життя буде максимально позитивним.

Місяць радить

Сьогодні необхідно наводити лад у своєму житті, розпочавши при цьому з елементарного – прибирання у власному будинку, для чого неділя підходить ідеально. Ну, а все інше, включаючи професійну діяльність та особисте життя, можна буде приводити до належного стану, а починаючи з понеділка.

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Місяць застерігає

Не можна звинувачувати в чомусь близьких людей, використовувати дар красномовства та переконливості в корисливих цілях, давати обіцянки, які ми свідомо не в змозі виконати – це може призвести до негативних наслідків.

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