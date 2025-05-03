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Місячний календар на кожен день: рекомендації та застереження на 4 травня
Місяць – не тільки прикраса нічного неба, найближче до Землі небесне тіло і супутник нашої планети, а й фактор, який серйозно впливає на всі сфери нашого життя.
Знаючи, які характеристики мають конкретну місячну добу, можна зрозуміти, чому відбуваються ті чи інші події, а ми реагуємо на них тільки так. а чи не інакше. Місяць відповідає за наше самопочуття, роботу, фінанси, настрій, стосунки з іншими людьми, особисте життя та вектор нашої діяльності, тому дуже важливо прислухатися до її порад. Що нам розповідає та рекомендує, а також від чого нас застерігає Місяць сьогодні – 4 травня?
Місяць розповідає
День потужної продуктивної енергетики, коли можна вирішити будь-які – найскладніші та непідйомні – питання. Будь-які зміни, хоч би які сфери життя та діяльності вони стосувалися, виявляться до речі, тому їх можна не боятися – навпаки, всіляко вітати, бо їхній вплив на наше життя буде максимально позитивним.
Місяць радить
Сьогодні необхідно наводити лад у своєму житті, розпочавши при цьому з елементарного – прибирання у власному будинку, для чого неділя підходить ідеально. Ну, а все інше, включаючи професійну діяльність та особисте життя, можна буде приводити до належного стану, а починаючи з понеділка.
Місяць застерігає
Не можна звинувачувати в чомусь близьких людей, використовувати дар красномовства та переконливості в корисливих цілях, давати обіцянки, які ми свідомо не в змозі виконати – це може призвести до негативних наслідків.
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