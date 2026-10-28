Листопад 2026 року: напружений місяць для Лева, Тельця та Водолія

Напружений місяць для Лева, Тельця та Водолія / © Associated Press

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Марс відповідає за конфлікти, рішучі дії та агресію. Юпітер підсилює все, до чого торкається: і амбіції, і їхні наслідки. Невеликий інцидент може перерости у великий, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Нісхідний місячний вузол вказує на старі борги, давні образи та безвихідні ситуації з минулого.

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Лев — знак влади, лідерів і гучних заяв, але в листопаді він ніби перебуває у клітці. Протилежний знак — Водолій, який приймає на себе удар усього фіксованого хреста, оскільки Висхідний Місячний вузол і Плутон рухаються цим знаком.

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Скорпіон пов’язаний із грошима, ресурсами, таємними домовленостями та силовими іграми, але в цьому знаку є планети, що надають підтримку, — Меркурій, Венера та Сонце. Тому представникам цього знака нічого поганого не загрожує.

Телець потрапляє в цю саму картину за геометрією: він утворює квадрат до Лева та Водолія (знаки фіксованого хреста), тому прямий удар припадає на всі три знаки одразу.

До цього додаються 18 і 19 листопада: Сонце перебуває у напруженому аспекті з Марсом на осі фіксованих знаків, тому агресивне тло може зберігатися тривалий час.

Крім того, протягом усього першого періоду місяця триває ретроградний рух Меркурія (до 13 листопада) та Венери (до 16 листопада): усе, що робилося поспіхом, повертається. Для фіксованих знаків, які не люблять відступати й змінювати рішення, це особливо чутливо.

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Лев

Конфігурація Марса, Юпітера та Низхідного вузла перебувають у вашому знаку. Це найсильніший удар із трьох, оскільки напруженість походить не ззовні, а зсередини: ви самі стаєте джерелом конфлікту.

Характер місяця: бажання довести, наполягти й перемогти. Юпітер підсилює амбіції та самооцінку, Марс додає різкості, вузол розбурхує старі образи.

Стосунки та сім’я. Високий ризик сварок без приводу, особливо від 12 до 19 листопада. Старі претензії спливають з новою силою. Говоріть короткими фразами, без «ти завжди» і «ти ніколи». Розмови про політику ведіть лише з тими, хто згоден або вміє слухати. Складні розмови з коханою людиною найзручніше вести 10 листопада, поки атмосфера спокійніша.

Робота та кар’єра. Виникатиме спокуса тиснути на колег, ставити ультиматуми, робити гучні заяви. Усе сказане буде підсилено Юпітером і обернеться наслідками. Важливі переговори та звільнення у другій декаді листопада краще не планувати. Підписуйте документи після 14 листопада, коли Меркурій стане прямим.

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Гроші. Ризик імпульсивних витрат і «широких жестів» для демонстрації статусу. Поки Венера перебуває в ретроградному стані (до 16 листопада), відкладіть великі закупи та інвестиції. До 28 листопада ситуація стабілізується.

Здоров’я. Перевантаження, тиск, нервове напруження, ризик травм і порізів через транзит Марса. Надлишкову енергію спрямовуйте на тренування, швидку прогулянку, прибирання.

Що робити: не реагувати одразу, перечитувати написане перед відправленням, використовувати 13 листопада (Меркурій у стаціонарній фазі) для перевірки деталей.

Телець

Напруженість надходить від сусідніх знаків і тисне на вас як на «жорсткий» знак. Телець не любить змін і поспіху, а листопад саме це й приносить. До того ж у середині місяця ретроградна Венера, ваша управителька, готується до розвороту, тому ви особливо чутливі до ретроградного періоду.

Характер місяця: відчуття, ніби земля вислизає з-під ніг, впертість і зацикленість на своїй позиції, стрес від чужих рішень.

Стосунки та сім’я. Венера — ваша управителька — перебуває в ретроградному стані до 16 листопада, тому почуття, цінності та стосунки переглядаються. Можливе повернення минулого: колишні партнери, давні образи, знайомі з серпня (секстиль Венери та Юпітера 3 листопада). Не ухвалюйте остаточних рішень до 17 листопада.

Робота та кар’єра. Напружені стосунки з керівниками та «впливовими» людьми, тиск, ультиматуми. Найкращий підхід: спокійно виконувати роботу, не вступати в силові ігри та все документувати.

Гроші. Це ваша головна тема. Ретроградна Венера плюс «грошовий» Скорпіон із Сонцем: ризик суперечливих витрат, невдалих закупів, перегляду договорів. До 17 листопада нічого великого не купуйте, не змінюйте банк, не підвищуйте ціни. Від другої половини місяця, після переходу Венери в прямий рух, можна діяти.

Здоров’я. Горло, шия, перенапружена нервова система, застій і набряки. Допомагають вода, лазня, масаж, повноцінний сон. Особливо 23 листопада (м’який день, тригон Сонця та Нептуна).

Що робити: не чинити опір лише з принципу. Для вас найкращий період місяця розпочинається 22 листопада, коли Місяць перебуває у вашому знаку.

Водолій

Ви перебуваєте під подвійним тиском. Марс, Юпітер і вузол у Леві розташовані прямо навпроти вас, а Сонце у Скорпіоні утворює з вашим знаком квадрат. Конфлікти виникають через інших людей: партнерів, колег, близьких. Часто ви опиняєтеся «по той бік столу», і компроміси даються вам важко.

Характер місяця. Напружені стосунки з оточенням, протистояння, чужі амбіції та ультиматуми. Юпітер посилює будь-який конфлікт, тому навіть незначна суперечка може швидко перерости у щось серйозніше. Позначається й ретроградний Меркурій: повідомлення, домовленості та плани супроводжуються затримками та непорозуміннями.

Стосунки та сім’я. Опозиція негативно впливає на партнерські стосунки: чоловік, дружина, діловий партнер, близький друг. Старі образи (вузол) спливають у другій декаді листопада. Не ухвалюйте рішень «під впливом емоцій» і не з’ясовуйте стосунки 18 та 19 листопада. Найкращий день для спокійної розмови — 10 листопада: говоріть конкретно, без натяків.

Робота та кар’єра. Існує ризик зіткнутися з тиском з боку керівництва чи партнерів, різкими заявами та ультиматумами. Не реагуйте на провокації. Договори та важливі листи перевіряйте двічі, особливо до 14 листопада. Нові проєкти запускайте після 14 листопада.

Гроші. Спільні фінанси, спільні інвестиції, борги та кредити — під питанням. Не беріть на себе чужі зобов’язання й не вкладайте кошти за наполяганням партнера. Відкладіть великі покупки до 17 листопада.

Здоров’я. Нервове напруження, безсоння, інформаційне перевантаження, проблеми зі суглобами та ногами, можливі стрибки тиску. Допомагають цифровий детокс, прогулянки, сон і вода.

Що робити. Триматися осторонь конфліктів, не втручатися в чужі суперечки, вирішувати важливі справи в письмовій формі. Полегшення настане від 22 листопада (Сонце у Стрільці) і особливо в останні дні місяця, коли тригон Плутона й Урана сприятиме корисним змінам.

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