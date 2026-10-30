Листопад 2026 року: сприятливий місяць для Раків, Скорпіонів та Риб

Сприятливий місяць для Раків, Скорпіонів та Риб / © Credits

Реклама

Головна причина полягає в тому, що Сонце майже весь місяць перебуває у Скорпіоні (до 22 листопада), а це знак водної стихії. Важкий і глибокий фон, який багатьох виснажує, для Рака, Скорпіона та Риб є звичним середовищем, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Друга причина: гармонійні аспекти. Рак і Риби утворюють тригон (дружній аспект) до Сонця у Скорпіоні, а Скорпіон сам перебуває у «своєму» знаку. Конфігурація Марса, Юпітера та вузла у Леві у другій половині листопада впливає на фіксовані знаки, а водні знаки залишаються осторонь.

Реклама

Третя причина: сприятливі аспекти місяця. Секстіль Венери та Юпітера (3 і 28 листопада), секстиль Сонця та Плутона (25 листопада), тригон Сонця та Нептуна (23 листопада), тригон Сонця та Сатурна (30 листопада) і тригон Плутона та Урана у другій половині місяця працюють на користь тих, хто має тонке відчуття і вміє чекати.

Реклама

І нарешті, листопад закінчується зовсім інакше, ніж починається. Для водних знаків друга половина місяця є особливо вдалою.

Рак

Характер місяця. Період, коли емоційна глибина стає вашою силою. Ви краще за інших розумієте, що слід залишити в минулому, і спокійніше переносите напруженість навколо.

Стосунки та сім’я. Венера перебуває в ретроградному стані до 16 листопада, тому в першій половині місяця можливі повернення: старі знайомі, розмови, почуття, які здавалися вже забутими. Не поспішайте з рішеннями. 10 листопада — найкращий день для спокійної, конкретної розмови з коханою людиною. Від 17 листопада, коли Венера рухається прямо, стосунки стають чіткими й теплими. 28 листопада секстиль Венери та Юпітера приносить приємні результати того, що почалося ще в серпні.

Робота та кар’єра. До 14 листопада готуйтеся: пишіть чернетки листів, пропозицій, планів, а надсилайте їх пізніше, перечитавши зі свіжим поглядом. Після 14 листопада (Меркурій у прямому русі) все накопичене можна запускати й підписувати. Друга половина місяця сприятлива для зміни роботи та партнерських взаємин: тригон Плутона й Урана сприяє вигідним змінам.

Реклама

Гроші. Спокійний місяць, якщо не поспішати. До 17 листопада відкладіть великі покупки. З 25 листопада (секстіль Сонця та Плутона) добре ухвалювати фінансові рішення. Наприкінці листопада Марс у Діві допомагає навести лад у витратах/доходах та документах.

Здоров’я. Відпочинок, вода, лазня та басейн, особливо 23 листопада. Невелике навантаження та хороший сон. Вимкніть сповіщення на кілька годин, щоб розвантажити нервову систему.

Найкращі дати: 10, 23, 25 та 28 листопада.

Скорпіон

Характер місяця. Ваш сезон: Сонце у вашому знаку до 22 листопада, а 9 листопада — молодик у 17° Скорпіона. Це час сили, прояснення та внутрішнього перезавантаження. Скорпіон не любить напівзаходів, і листопад дає можливість нарешті поставити крапку.

Реклама

Стосунки та сім’я. 10 листопада — найсприятливіший день для складних розмов: енергії вистачить, різких слів не буде. Говоріть конкретно, без натяків: фраза «мені потрібно ось це, до такого-то числа» спрацює краще за будь-які емоції. У середині листопада стане зрозуміло, що для вас є по-справжньому цінним, і вибір, зроблений усвідомлено, отримає тривалу підтримку. Від 17 листопада можна починати або завершувати стосунки.

Робота та кар’єра. 4 листопада розпочинається новий цикл Меркурія саме у вашому знаку (13° Скорпіона, «королівський градус»). Це особливий момент для слів, угод, навчання та подорожей. Поки Меркурій ретроградний, готуйтеся до нового етапу. Від 14 листопада розпочинайте, підписуйте, надсилайте. 13 листопада Меркурій стає стаціонарним у 6° Скорпіона: усе, що зроблено ретельно, закріпиться й потрапить точно в ціль.

Гроші. Гарний час, щоб позбутися зайвого: підписок, боргів, непотрібних витрат. 9 листопада перегляньте документи, пошту, телефон. Від 17 листопада можна підвищити ціну на свої послуги, змінити банк або купити те, що давно хотілося. Такий старт задає тон на наступний рік.

Здоров’я. Детокс, лазня, сауна, плавання. Другу половину місяця присвятіть відновленню: після 22 листопада навантаження помітно зменшиться.

Найкращі дати: 4, 9, 10, 13, 17 та 25 листопада.

Риби

Характер місяця. М’який, творчий та інтуїтивний період. Нептун, ваш покровитель, особливо підтримує вас: 23 листопада тригон Сонця та Нептуна дарує день, створений саме для вас.

Стосунки та сім’я. Ретроградна Венера у першій половині місяця змушує переосмислити, чого ви насправді хочете. Складіть список бажань 12–16 листопада: що хочеться придбати, як і з ким ви хочете жити. Від 17 листопада почуття прояснюються. 28 листопада секстиль Венери та Юпітера приносить приємне продовження серпневих знайомств і розмов.

Робота та кар’єра. Для вас найкращий період розпочинається 22 листопада, коли Сонце входить у знак Стрільця: хочеться дивитися далі звичних меж, будувати плани на наступний рік, і з’являються несподівані можливості. Тригон Плутона й Урана сприяє змінам: зміні професії, переїзду, відходу від проектів, що набридли.

Гроші. Будьте обережні до 17 листопада, а потім — вибір. Розберіться з витратами в третій декаді листопада, коли Марс у Діві (знаку, протилежному вашому) закликає до порядку та точності. Цей час закладе надійну основу на кінець року.

Здоров’я. Творчість, музика, вода, фільми, басейн, лазня, хороший сон. Якщо давно хотіли щось намалювати, написати чи скласти, 23 листопада — найвдаліший час для цього. 30 листопада Сонце в тригоні з Сатурном: спокійне, стабільне завершення місяця.

Найкращі дати: 12–16, 23, 25 та 28 листопада.

Важливо! Від 12 до 19 листопада залишаються напруженими днями для всіх трьох знаків стихії Води (хоча й меншою мірою), а також для інших знаків зодіаку: тривожні новини, жорстка риторика, роздратування. Навіть сприятливим знакам краще не вступати в суперечки, не обговорювати політику з тими, хто не вміє слухати, і спрямовувати зайву енергію на спорт або прогулянку.

Новини партнерів

Новини партнерів