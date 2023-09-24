Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам пощастить від 25 вересня до 1 жовтня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 25 вересня до 1 жовтня?

Телець

Тельцям – особливо тим із них, хто останнім часом виключно з власної вини посварився з коханою людиною – варто хоча б спробувати помиритися з нею. Найімовірніше, їхня друга половинка лише цього й очікує, сподіваючись, що представники знака визнають свою провину і вибачаться. Якщо їм справді дорога людина, з якою вони зараз не спілкуються, зірки рекомендують їм так і зробити.

Рак

Ракам, які часто страждають від своєї скромності, необхідно бути наполегливішими і боротися за свої почуття. Можливо, кохана людина з якоїсь незрозумілої причини останнім часом стала від них віддалятися, та це не привід, щоб залишити ситуацію в тому вигляді, в якому вона зараз перебуває. Щонайменше представникам знака необхідно наполягти на щирій розмові і з'ясувати причину розладу – найімовірніше, вона не варта й виїденого яйця.

Терези

Терезам, які вічно вагаються, обираючи між двома рішеннями – в цьому разі особистого характеру, – доведеться визначитися з тим, чого вони хочуть від коханої людини насправді. Таким чином, вони зможуть або налагодити з нею стосунки, або остаточно завершити їх. Останнє, як не дивно це прозвучить, виявиться не меншим везінням, ніж перше: розрив із колишнім коханням розчистить місце для нового.

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