Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам пощастить від 16 до 22 жовтня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 16 до 22 жовтня?

Овен

За всієї своєї нелюбові до спеціальних знайомств, які, на вашу думку, схожі на звідництво, сьогодні можна дозволити друзям влаштувати – або хоча б спробувати влаштувати — долю представників знака. Найімовірніше, людина, зустріччю з якою вони вирішать їх ощасливити, звернула на них увагу, але познайомитися не наважилася. Знайомство з нею може стати доленосним, головне, від початку не ставитися до неї упереджено.

Козоріг

Козороги, які страждають через сварку з близькою людиною, і раді б із нею помиритися, але гордість – чи те, що вони під цим словом розуміють – не дає їм визнати свою провину, хоча вони чудово розуміють, що помилялися. Якщо ці стосунки їм справді дорогі, необхідно зробити крок назустріч, поки сварка ще не затягнулася і можна вдати, що нічого особливого не трапилося.

Водолій

Почувши, що кохана людина зраджує представників знака, не варто одразу ж вірити "доброзичливцю" на слово і влаштовувати грандіозний скандал. Спочатку треба придивитися до нього самого і спробувати зрозуміти, навіщо він це робить: мабуть, у нього є якась причина, до того ж корисливої властивості. Розгадавши його таємницю, можна буде багато в чому розібратися і, як наслідок, відновити мир у своєму союзі.

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