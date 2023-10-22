Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 23 до 29 жовтня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 23 до 29 жовтня?

Телець

Тельцям, які посварилися зі своєю другою половинкою і – наскільки це можливо для повільного і флегматичного, принаймні до певного часу знака – переживають цей складний для них момент, зірки радять готуватися до встановлення миру. Причому близька людина, найімовірніше, сама напроситься на переговори, представникам знака залишиться лише налаштуватися на них і вибачитися, визнавши, що в тому, що сталося, є частка ї їхньої провини.

Рак

Раки, які – через властиву їм романтичність – вірять у дива, в цей час зможуть на власному досвіді переконатися, що вони існують. Таким дивом для них може стати повернення в їхнє життя людини, з якою їх колись пов'язали серйозні стосунки, котрі зовсім несподівано перервалися через об'єктивні причини, що не залежать від жодної зі сторін. Тепер вони втратять свою владу і можна буде дати своєму коханню другий шанс.

Скорпіон

Скорпіони, які захочуть вкотре посваритися з коханою людиною, навряд чи зможуть розраховувати на такий результат. Цього тижня – на відміну від іншого часу – це не закінчиться скандалом, а, навпаки, призведе до перезавантаження, завдяки якому можна буде відкрити нову сторінку стосунків, а що вони на ній "напишуть", значною мірою залежить лише від них – близька людина підкориться їхньому вибору.

Читайте також: