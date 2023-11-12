Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 13 до 19 листопада

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 13 до 19 листопада?

Близнята

Близнятам необхідно хоча б іноді згадувати про почуття міри, особливо коли це стосується коханої людини. Не варто нескінченно випробовувати її, то наближаючи до себе, то знову віддаляючи. Результатом такого – нерівного – ставлення може стати те, що вона, незважаючи на романтичні почуття, які відчуває, може втратити терпіння і зважитися на небажаний для представників знака крок – повний розрив.

Рак

Ракам необхідно – хоча б на якийсь час – відмовитися від властивої їм скромності та повірити не дзеркалам, вагам і думці "доброзичливців", а словам коханої людини, якій нічого брехати. Якщо вона бачить представників знака ідеалом краси, то так воно і є, а зайвий кілограм або не той колір волосся не повинні впливати на їхню самооцінку. До того ж якщо зовсім незмога залишатися в колишньому стані, "недоліки" можна скоригувати.

Терези

Терезам вдасться помиритися з близькою людиною, сварка з якою тривалий час засмучувала представників знака. Проте дуже важливо пам'ятати, що причина розладу, найімовірніше, не ліквідована до кінця, тому будь-якої миті конфлікт може спалахнути знову. Уникнути такого сценарію можна одним-єдиним способом – обговорити становище, що склалося, інакше ймовірність повторення ситуації зі сваркою занадто велика.

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