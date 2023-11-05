Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам пощастить від 6 до 12 листопада

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 6 до 12 листопада?

Близнята

Близнята мають бути готові до різких змін в особистому житті, про можливість яких вони досі навіть не підозрювали. Висока ймовірність того, що другій половинці представників знака набридло жити в ситуації постійного стресу, який вони їм забезпечують, тому вона вирішить отримати свободу. Але оскільки природа не терпить порожнечі, переживати не варто: нове кохання – не за горами.

Діва

Дівам, яким доведеться вибирати одразу між кількома шанувальниками їхньої краси і привабливості, зірки рекомендують керуватися, як не дивно це видаватиметься, доводами не серця, а розуму. Це цілком у дусі представників знака, які взагалі рідко звертаються до почуттів – так уже вони влаштовані, розрахунок – особливо якщо він правильний – завжди кращий за те, що вони вважають гормональними спалахами.

Стрілець

Зустріч, яка відбудеться цього тижня, буде несподіваною лише для самих представників знака, бо всі люди, що їх оточують – як друзі, так і рідні – знатимуть про сюрприз, який готує для них кохана людина. Зірки теж не розкриватимуть усіх секретів, можна лише сказати, що те, що трапиться, запам'ятається на все життя, а це, погодьтеся, вже чимало.

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