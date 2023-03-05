Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам пощастить у коханні 6-13 березня

До зірок можна звертатися з будь-яким запитанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій сфері. Особливо актуально отримати такий прогноз на початку першого весняного місяця – про час, який асоціюється у нас із квітучими пролісками та букетами мімози. Кому пощастить у коханні цього тижня – від 6 до 13 березня?

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці давно закінчили не лише школу, а й інші навчальні заклади, та й особисте життя встигли влаштувати, але своє перше кохання забути не можуть і час від часу нагадують цій людині про себе. Цього тижня ймовірною є подія, яка дуже їх порадує: перше кохання саме зв'яжеться з ними. А що робити з цим фактом далі, вирішувати лише самим представникам знака – буде шкода, якщо вони втратять такий блискучий шанс.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнятам – особливо тим, хто все життя прожив з одним-єдиним партнером – доля може приготувати зустріч, яку можна вважати одночасно і спокусою, і можливістю зазнати нового, незвіданого досі почуття. Щоправда, якщо вони вирішать йому піддатися, їм доведеться вирішувати долю свого шлюбу, тож варто добре подумати про те, хочуть вони ним жертвувати чи ні. Кожен представник знака матиме свою відповідь на це запитання.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби, як один із найбільш велелюбних представників зодіаку, часто захоплюються кимось, але це не впливає на їхнє щасливе сімейне життя – тут, як кажуть, мухи окремо, а котлети – окремо. Та зараз стосунки з постійним партнером вже дали тріщину, тому нове кохання може виявитися значно серйознішим, ніж ті адюльтери, які траплялися у них раніше. Отже, цілком можливо, що їм доведеться робити вибір між старими й новими стосунками.

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