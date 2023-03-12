Гороскоп кохання на тиждень: яким знакам пощастить у коханні від 13 до 19 березня

До зірок можна звертатися з будь-яким запитанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій сфері. Особливо актуально отримати такий прогноз навесні, адже цей час асоціюється у нас із пробудженням природи та романтичних почуттів. Кому пощастить у коханні цього тижня – від 13 до 19 березня?

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам зірки приготували сюрприз у вигляді цікавих знайомств – людину, яку в цей час зустрінуть представники знака, їм не вдасться забути навіть через роки. Саме з цієї причини в жодному разі не можна дозволяти їй піти зі свого життя. Це не означає, що необхідно чіплятися за неї будь-що, намагаючись зацікавити хоча б чимось, але й демонструвати свою повну байдужість теж не варто – прикро буде втратити свою другу половинку.

Лев (23.07 – 21.08)

Левам, які важко переживають сварку з коханою людиною, зірки подарують шанс налагодити з нею стосунки. Щоправда, для цього доведеться поступитися власними принципами: річ у тім, що представники знака дуже не люблять миритися першими, роблячи крок назустріч навіть тим, кого образили. Але цього разу іншого виходу у них не буде, проте результат, безперечно, порадує: стосунки стануть навіть кращими, ніж раніше.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви можуть розраховувати на отримання того, що вони найбільше люблять – цінних подарунків, які зробить їм кохана людина. В одних для цього буде вагомий привід – наприклад, річниця знайомства чи весілля, інші вирішать влаштувати сюрприз просто так – від надлишку палких почуттів. У будь-якому разі маса приємних емоцій, яку через це зазнають представники знака, забезпечить їм гарний настрій на кілька тижнів уперед, а це вже чимало.

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