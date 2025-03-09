Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 10 до 16 березня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 10 до 16 березня?

Овен

Для Овнів, схоже, настав час відмовитися від стосунків, які не лише не тішать, а й навпаки – обтяжують їх. Звісно, ніхто не може вимагати від партнера, щоб він вирішував твої проблеми, але якщо він також ще й навішує свої – з цим складно миритися. Тим паче, що поруч давно перебуває людина, яка готова підставити своє плече в будь-якій ситуації – можливо, варто звернути на неї увагу.

Діва

Дівам не варто перекладати свій колишній – на жаль, негативний – особистий досвід на людину, яка сподівається зайняти місце поруч із представниками знака. Немає жодної гарантії того, що нові стосунки призведуть до того самого результату, що й попередні. Зрештою, все залежить від людини, а новий знайомий не здатен на неблагородні вчинки – тож, найімовірніше, все станеться з точністю до навпаки.

Водолій

Водоліям не варто ревнувати близьку людину – особливо якщо у них не буде для цього вагомого приводу. Зазвичай ревнощі є символом невпевненості в собі, тому спочатку представникам знака непогано було б розібратися з власною самооцінкою, а потім висувати своїй другій половинці серйозні претензії. Тим більше, що таким чином вони цілком можуть зруйнувати стосунки, якими дорожать.

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