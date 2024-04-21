Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить 22-28 квітня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 22 до 28 квітня?

Рак

Ракам, які є найжертовнішим знаком зодіаку, варто подумати про те, що власні інтереси хоча б іноді потрібно ставити на перший план. Якщо весь час думати лише про кохану людину та діяти в її інтересах, вона припинить цінувати таке ставлення і, як наслідок, охолоне до того, хто жертвує для неї всім.

Лев

Левам – на відміну від Раків – необхідно брати до відома інтереси коханої людини, якій уже набридло те, що представники знака думають лише про себе. Така "гра в одні ворота" не може тривати вічно – рано чи пізно вона може закінчитися вибухом невдоволення, що матиме неприємні наслідки – аж до розставання.

Стрілець

Стрільцям, які вирішили в цей час зрадити кохану людину, варто подумати про те, чи готові вони до розставання з нею, яке обов'язково стане результатом такого необачного вчинку. Якщо такий варіант розвитку подій їм не підходить, краще все ж утриматися від "стрибка в гречку", тим більше, що новий зв'язок міцним не стане.

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