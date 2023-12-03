Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить 4-10 грудня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 4 до 10 грудня?

Рак

Ракам, які дуже люблять ображатися на свою кохану людину, цього разу – втім, як і завжди – не варто поспішати з такою реакцією. Потрібно дати собі – і їй – час для того, щоб ситуація заспокоїлася, а сторони конфлікту – охололи. Поглянувши на те, що трапилося, з такої позиції, можна буде зрозуміти, що насправді нічого серйозного не сталося, а отже, приводів для занепокоєння немає – стосунки, як і раніше, є міцними й гармонійними.

Стрілець

Стрільцям, які посварилися з близькою людиною, необхідно докласти максимум зусиль для примирення – зрештою, саме вони винні в конфлікті, що стався, та і переймаються вони через нього більше, ніж будь-коли. Головне – забути про привід, який став причиною незлагоди. Ним стали підозри й ревнощі, які не мають під собою реального підґрунтя, а отже, і сваритися було ні до чого.

Козоріг

Козороги – з великою часткою ймовірності – зустрінуть людину, яка їх зацікавить, але якась деталь насторожить їх, через що вони певний час можуть вагатися у своєму ставленні до неї: спочатку їм здасться, що ця людина – саме та, хто їм потрібен, а потім вони почнуть сумніватися в цьому. Зірки радять їм "відключити" голову і дослухатися до своїх почуттів: по-перше, вони будуть набагато відвертішими, а по-друге, – не обдурять.

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