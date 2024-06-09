Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам Зодіаку пощастить із 10 по 16 червня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій галузі.

Кому пощастить у коханні цього тижня – з 10 по 16 червня?

Овен

Овни, які останнім часом вважали, що їхні стосунки з коханою людиною зайшли в глухий кут, зможуть, перезавантаживши їх, на власному досвіді переконатися в тому, що можна – згідно з відомою приказкою – 2влюїтися у власного чоловіка». При цьому зовсім неважливо, що вони є один для одного, образно кажучи, прорахованими книгами – їм удасться знайти нові сторінки.

Стрілець

Стрільцям зірки обіцяють приємний сюрприз: вони можуть дізнатися, що сумна звістка про стан здоров'я близької їм людини виявилася помилковою, насправді ж з нею все гаразд. Більше того – і це зовсім неймовірно! — незабаром їм вдасться зустрітися, так що потрібно, не гаючи часу даремно, почати готуватися до цієї — в усіх відношеннях доленосної — події

Водолій

Водоліям зірки радять увійти двічі в ту саму річку – звичайно, багато хто скаже, що це неможливо, але чому б не спробувати відновити стосунки з колись коханою людиною? Тим більше, що він сам, схоже, не проти такого повернення до минулого. У кожному конкретному випадку все складеться за своїм сценарієм, але, як відомо, краще зробити і шкодувати, ніж не зробити та шкодувати.

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