Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 10 до 16 лютого

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 10 до 16 лютого?

Овен

Овнам не варто квапити події, змушуючи кохану людину робити рішучі кроки, до яких вона, можливо, ще неготова. Ба більше, існує ймовірність, що вона взагалі на них не наважиться, проте й тоді небажано підштовхувати до поведінки, якій вона опирається. Важливо пам'ятати, що будь-яке насильство в такому разі неприйнятне – краще відпустити того, хто з якоїсь причини не оцінив представників знака, тим більше, що дуже швидко на його місце прийде хтось інший – перспективніший.

Діва

Дівам зірки обіцяють сюрприз, на який представники знака вже й не розраховували: можливо, в їхнє життя повернеться людина, яка – без жодних пояснень – зникла з нього деякий час тому. Звісно, вона подбала про вигадану легенду, яка – на її погляд – має пояснити її загадкове зникнення і несподіване повернення. Незважаючи на те, що брехні в таких поясненнях буде зовсім небагато, варто гарно подумати, приймати такі виправдання чи ні – в кожному разі відповідь буде своєю.

Водолій

Водоліям не варто робити трагедію з охолодження, яке настало в їхніх стосунках із близькою людиною. Період тяжіння просто змінився періодом відторгнення, який, найімовірніше, триватиме недовго, тому його потрібно пережити, не втрачаючи водночас дух і гідність: небажано ні демонструвати гордість, відштовхуючи від себе партнера, ні влаштовувати істерики, вимагаючи негайного відновлення статусу. Найближчим часом усе повернеться на круги своя само собою – без зусиль з їхнього боку.

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