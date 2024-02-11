Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 12 до 18 лютого

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 12 до 18 лютого?

Телець

Тельцям важливо пам'ятати, що ревнощі далеко не завжди є ознакою сильного кохання, радше навпаки – свідчать про його нестачу. До того ж не варто вважати свої підозри реальними фактами – найімовірніше, вони не мають під собою жодного підґрунтя, а зіпсувати стосунки з коханою людиною виявиться набагато простіше, ніж потім усе виправити.

Близнята

Близнятам можна спробувати зробити те, про що зазвичай кажуть, що це неможливо, а саме – двічі увійти в одну й ту саму річку. Нещодавно зруйновані минулі стосунки з коханою людиною можна спробувати відновити, якщо, звісно, у представників знака є таке бажання. Цілком можливо, друга сторона лише на це й чекає.

Терези

Терезам доведеться нарешті знайти вихід зі стосунків, за яких разом тісно, а нарізно – нудно. Не варто страждати самим і змушувати страждати людину, яка була – або й досі залишається – коханою: потрібно або завершити їх, або перезавантажити й почати з чистого аркуша. Як саме вчинити, може вирішити лише сама людина – правильної поради їй ніхто не дасть.

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