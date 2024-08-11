Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 12 до 18 серпня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 12 до 18 серпня?

Овен

Овнам не варто боятися нового почуття, яке може "накрити" їх, незважаючи на те, що колишні стосунки ще не закінчені. Представникам знака потрібно усвідомлювати, що там уже навряд чи вдасться щось врятувати, а відмовлятися від можливого особистого щастя щонайменше нерозумно. Головне – не поспішати в побудові нових взаємин, нехай усе йде само собою.

Діва

Дівам буде набагато легше спілкуватися з коханою людиною, якщо вони хоча б іноді допускатимуть, що вона також може мати рацію в оцінюванні тієї чи іншої ситуації або характеристики людини. Ставлення до власних міркувань, як до єдино правильних і справедливих, часто псує взаємини представників знака з людьми навколо, і особливо тим, кого вони люблять.

Козоріг

Для Козорогів важливий не лише фізіологічний, а й моральний складник особистих взаємин – вони хочуть бачити поруч із собою людину, яка поділяє їхні інтереси та цінності. Наступний тиждень може подарувати їм саме таке знайомство, головне для представників знака в такому разі – не прогаяти можливість отримати не просто партнера, а справжнього однодумця.

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