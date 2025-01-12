Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 13 до 19 січня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.
Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.
Кому пощастить у коханні цього тижня – від 13 до 19 січня?
Телець
Тельцям зірки наполегливо рекомендують упокорити свою гординю і зробити крок назустріч коханій людині, з якою вони перебувають у стані перманентного – і прикрого – конфлікту. Щоправда, для цього їм доведеться визнати, що в цьому розриві стосунків винні саме вони, а отже, і відповідати за зроблений промах необхідно їм. Щодо їхньої другої половинки, то вона охоче піде на примирення, головне – запропонувати їй таку можливість.
Діва
Дівам – особливо тим із них, хто не так давно розлучився з близькою людиною – не варто перейматися з цього приводу, оскільки довго самотніми вони не залишаться. Щоправда, для того, щоб знайти нове щастя в особистому житті, представникам знака потрібно зробити якісь порухи тіла. Замість того, щоб, перебуваючи в песимізмі, цілими днями сидіти вдома, необхідно якомога частіше виходити "в люди" та спілкуватися з представниками протилежної статі.
Стрілець
Стрільці відомі стрімкістю і рішучістю, з якими вони зазвичай діють, досягаючи хороших результатів. Але в особистому житті – особливо в нинішніх реаліях – представникам знака необхідно змиритися з тим, що від них практично нічого не залежить. Все, що вони можуть зробити зараз, це покластися на долю і чекати: велика ймовірність того, що результат виявиться навіть сприятливішим, ніж вони можуть собі уявити в найсміливіших мріях.
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