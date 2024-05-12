Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 13 до 19 травня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 13 до 19 травня?

Овен

Овнам не варто вирішувати питання, що стосуються особистого життя, за звичною схемою: скандал, тривала образа, бурхливе примирення – цього тижня вона принесе протилежний результат. А ось миролюбність, навіть якщо для неї доведеться зробити над собою титанічне зусилля, призведе до приголомшливих результатів: позитивна моральна атмосфера лише покращить стосунки з коханою людиною.

Близнята

Близнятам небажано гратися з закоханою в них людиною, наче кішка з мишкою – то наближаючи, то відштовхуючи її від себе. Таким чином можна допекти людину до живого, внаслідок чого стосунки розладнаються остаточно. Та ось представники знака, які, здавалося б, лише цього й домагалися, навряд чи будуть задоволені тим, що вони отримали, тож їм не варто шукати кращого, добра добувши.

Риби

Рибам може здатися, що нові стосунки хвилюють їх більше, ніж колишні, і це навіть наштовхне їх на думку круто змінити своє життя. Однак зірки не рекомендують їм цього робити: чарівність новизни дуже швидко мине, і доведеться з повинною головою повертатися до колишнього партнера. Він, звісно, хай і не одразу, але пробачить, а от осад, який затьмарюватиме стосунки, залишиться.

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