Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 14 до 20 жовтня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 14 до 20 жовтня?

Лев

Левам у стосунах з близькою людиною необхідно, як-то кажуть, хоча б на якийсь час зняти корону з голови – надто зарозуміло й задирливо вони поводяться з нею останнім часом. Можливо, у них є для цього підстави, але в такому разі їм все ж варто визначитися з тим, зацікавлені вони у продовженні цього зв'язку чи ні: якщо відповідь позитивна, варто поводитися скромніше.

Терези

Терезам, які, закохавшись, ніяк не можуть наважитися, щоб зізнатися в цьому людині, до якої відчувають ніжні почуття, настав час набратися сміливості і зробити рішучий крок, інакше вони можуть залишитися ні з чим: конкурент – або конкурентка, залежно від того, до якої статі належить представник знака – може виявитися набагато активнішим і наполегливішим.

Риби

Рибам, які – за відсутності реальних стосунків – мріють про коханого, якого б хотіли бачити біля себе, було б непогано звернути увагу на тих, хто перебуває з ними поряд. Цілком можливо, що хтось із близьких знайомих ні в чому не поступається віртуальному образу ідеального супутника життя, але представники знака в тумані своїх мрій уперто його не помічають, про що згодом можуть пошкодувати.

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