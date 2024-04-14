Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 15 до 21 квітня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси та навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 15 до 21 квітня?

Овен

Овнам час визнати, що проблеми у стосунках з близькою людиною, від яких вони страждають, зумовлені їхніми власними якостями характеру – насамперед запальністю та складністю до співжиття. Варто представникам знака взяти на озброєння стриманість, як ситуація зміниться на краще – начебто за помахом чарівної палички.

Телець

Тельцям – якщо, звісно, вони хочуть, щоб у стосунках з коханою людиною запанувала ідилія – необхідно відмовитися від ревнощів, які не лише серйозно псують їх, а й отруюють існування самих представників знака. Неможливо постійно перебувати під тиском підозр – тому, кого любиш, треба вірити.

Скорпіон

Скорпіонам не варто боятися службового роману, який у цей час цілком може чекати на них на робочому місці. Він не лише не завадить їм досягти професійних успіхів, а й сприятиме їм. До того ж спільні інтереси та погляди на навколишній світ, які часто притаманні колегам, зміцнюють особисті взаємини.

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