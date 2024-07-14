Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 15 до 21 липня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 15 до 21 липня?

Телець

Тельцям, незважаючи на ймовірність нових стосунків – хтось надає їм знаки уваги, – варто подумати про те, як зберегти нинішні. Звісно, для цього доведеться попрацювати, але результат того вартуватиме. Важливо пам'ятати про те, що не треба шукати добра від добра, а нинішні – тимчасові – труднощі легко подолати, коли люди кохають одне одного і цінують свої взаємини.

Діва

Дівам варто відкинути властивий їм снобізм та уважніше придивитися до людини, яка відверто має до них романтичні почуття. Можливо, на перший погляд вона видалася їм не зовсім вартою їхньої уваги, але чому б не дати новому – а можливо, і старому – знайомому другий шанс? Найімовірніше, він зможе зацікавити "снігових королев" зодіаку.

Скорпіон

Скорпіонам зірки радять терпиміше ставитися до коханої людини, яка останнім часом занадто часто випробовує їхню витримку. Найімовірніше, у неї для цього є поважні причини, про які вона не розповість, саме тому й потрібні поблажливість та розуміння того, що близькі можуть мати власні секрети, на викритті яких не варто наполягати.

Читайте також: