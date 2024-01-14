Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 15 до 21 січня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 15 до 21 січня?

Овен

Овнам – за всієї властивої їм палкості – не варто розповідати комусь про події, які відбуваються в особистому житті, особливо якщо вони для них є максимально приємними. Пристріт, як відомо, ніхто ще не скасовував, і наслідки він може мати найнеприємніші для представників знака – не варто ризикувати своїм щастям.

Рак

Доленосна зустріч, яка чекає на самотніх Раків у цей час, може статися за найнесподіваніших обставин, тому дуже важливо звертати увагу на нових людей скрізь і всюди – навіть якщо йдеться про чергу до каси супермаркету. А якщо ні, то згодом доведеться пошкодувати про власну безтурботність.

Риби

Рибам, які останнім часом зіткнулися з проблемами в особистому житті, необхідно проаналізувати ситуацію, що склалася – це дасть їм серйозне підґрунтя для роздумів. Вони з подивом виявлять, що багато в чому винні самі. А вже далі залишиться лише виправляти ситуацію, що зовсім не складно і цілком їм до снаги.

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