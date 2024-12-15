Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 16 до 22 грудня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 16 до 22 грудня?

Близнята

Близнятам, які – як їм здається! – втомилися від нудного сімейного життя, не варто поспішати з висновками. Звісно, велика ймовірність того, що у них з'явився новий шанувальник, який обіцяє, що у взаєминах з ним усе буде по-іншому – яскравіше й гарніше. Але в такому разі варто пам'ятати, що така ймовірність поки що існує лише на словах, а як усе складеться в реальному житті – передбачити не може ніхто. Тож чи варто, як-то кажуть, шукати кращого, добра добувши?

Терези

Терезам, які ніяк не можуть вибрати одного з двох шанувальників, які здаються їм однаково привабливими, варто подумати про те, що їхня нерішучість – ознака того, що жоден з них їм по-справжньому не подобається. Можливо, є сенс… зачекати на третього, який призначений їм самою долею, але поки що з якоїсь – звісно, поважної – причини не з'явився в їхньому житті. Залишилося виявити терпіння і ще трохи зачекати?

Водолій

Водоліям зірки не рекомендують кидатися в новий роман, що спонтанно виник, як у вир – з головою. Звісно, розважливість – не найсильніший бік представників знака, але хоча б іноді їм важливо вмикати не лише креатив, який часто заносить їх невідомо куди, а й голову. Найімовірніше, новий знайомий – зовсім не та людина, на яку вони чекають, а це означає, що час, сили та почуття, якими вони його ощасливлять, будуть витрачені даремно.

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