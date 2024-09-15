Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 16 до 22 вересня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 16 до 22 вересня?

Діва

Дівам зірки наполегливо рекомендують не намагатися всидіти одночасно на двох стільцях – це ще нікому не вдавалося. Хочуть вони того чи ні, та все ж доведеться вибирати між двома шанувальниками, бо й надалі лавірувати, намагаючись зберегти стосунки з обома, їм не вдасться. Тим більше, що вони й самі не знають, навіщо їм потрібно таким чином "урізноманітнювати" своє особисте життя.

Терези

Терези, які, хоча вони в цьому ніколи й не зізнаються, цілковито винні у сварці з коханою людиною, отримають чудовий шанс помиритися – обставини для цього складуться максимально сприятливим чином. Головне для представників знака – не змарнувати таку чудову нагоду, інакше конфлікт, який затягнувся, може негативно позначитися на взаєминах.

Скорпіон

Скорпіонам, які давно перебувають у стосунках з людиною, що живе в далекому зарубіжжі – можливо, навіть в іншій півкулі, – потрібно приготуватися до того, що їхній роман, як-то кажуть, заграє новими фарбами. Велика ймовірність пропозиції, внаслідок якої представники знака вирішать переїхати до коханої людини, повністю змінивши свій життєвий уклад.

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