Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 16 до 22 вересня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.
Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.
Кому пощастить у коханні цього тижня – від 16 до 22 вересня?
Діва
Дівам зірки наполегливо рекомендують не намагатися всидіти одночасно на двох стільцях – це ще нікому не вдавалося. Хочуть вони того чи ні, та все ж доведеться вибирати між двома шанувальниками, бо й надалі лавірувати, намагаючись зберегти стосунки з обома, їм не вдасться. Тим більше, що вони й самі не знають, навіщо їм потрібно таким чином "урізноманітнювати" своє особисте життя.
Терези
Терези, які, хоча вони в цьому ніколи й не зізнаються, цілковито винні у сварці з коханою людиною, отримають чудовий шанс помиритися – обставини для цього складуться максимально сприятливим чином. Головне для представників знака – не змарнувати таку чудову нагоду, інакше конфлікт, який затягнувся, може негативно позначитися на взаєминах.
Скорпіон
Скорпіонам, які давно перебувають у стосунках з людиною, що живе в далекому зарубіжжі – можливо, навіть в іншій півкулі, – потрібно приготуватися до того, що їхній роман, як-то кажуть, заграє новими фарбами. Велика ймовірність пропозиції, внаслідок якої представники знака вирішать переїхати до коханої людини, повністю змінивши свій життєвий уклад.
Читайте також:
- Рік Зеленої Дерев'яної Змії: що чекає на нас 2025-го
- Чорний Місяць у Терезах від 29 червня 2024-го до 27 березня 2025 року: що на нас чекає в цей час
- Все буде добре: відома астрологиня потішила прогнозом на осінь