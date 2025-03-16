Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 17 до 23 березня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 17 до 23 березня?

Телець

Тельці на власному досвіді зможуть переконатися в тому, що перше кохання часом не відпускає людину протягом усього життя. Несподівана зустріч із людиною, яку представники знака знали – й кохали – ще у школі чи університеті, викличе потужний спалах почуттів, на який, як вважали представники знака, вони вже не здатні. Вважається, що увійти двічі в ту саму річку неможливо, але чому б не спробувати.

Терези

Терезам час припинити метушню між двох конкурентів на їхні руку й серце – це заняття їх неабияк виснажило, та вони, схоже, й самі не знають, як зробити правильний вибір. Порада зірок може здатися банальною, проте єдино правильним у цьому разі рішенням буде зупинитися на тому, до кого вони відчувають трохи більше симпатії, навіть якщо її частка буде незначною, а ось керуватися доводами розуму не варто.

Риби

Рибам не варто вважати сварку, навіть якщо вона буде достатньо серйозною, причиною для розставання. Конфліктів у спільному житті завжди буває багато – не можна розривати стосунки щоразу, коли вони трапляються. Зірки радять не робити поспішних висновків і, тим більше, не ухвалювати блискавичних та необдуманих рішень, а дати собі можливість заспокоїтися – тоді вдасться уникнути серйозної помилки.

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