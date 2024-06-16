Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 17 до 23 червня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій галузі.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 17 до 23 червня?

Лев

Левам, яким у цей час доля піднесе сюрприз – зустріч із людиною їхньої мрії, важливо продумати лінію своєї поведінки, яка дозволить їм не відштовхнути, а. навпаки, наблизити її. Для цього необхідно відмовитися від прояву ініціативи, яка є гарною у професійній діяльності, а от у особистих взаєминах цілком здатна нашкодити.

Терези

Терезам, які дізнаються про зраду близької людини, не варто робити з цього трагедії і, тим більше, впадати у відчай. Краще зробити правильні висновки і порадіти з того, що такі, які не мають перспектив, стосунки не встигли зайти надто далеко, тим більше, що на горизонті ось-ось з'явиться той, з яким захочеться прожити все своє життя.

Козоріг

Козороги можуть так захопитися новим знайомим, що забудуть – щоправда, на якийсь час – про роботу, яка, як правило, забирає більшу частину їхнього часу. Найголовніше для представників знака в такій ситуації – навчитися знаходити баланс між професією та особистим життям, за якого не страждатиме жодна зі сторін – лише в такому разі вони зможуть стати по-справжньому щасливими.

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