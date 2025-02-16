Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 17 до 23 лютого

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 17 до 23 лютого?

Рак

Ракам зірки не рекомендують призначати побачення з коханою людиною наступного тижня, оскільки в цей час занадто великий ризик посваритися через нісенітницю, а на примирення піде багато часу й сил. Приводом для перенесення зустрічі може стати професійна зайнятість, що цілком зрозуміло та виправдано – навряд чи близька людина засумнівається у ній, оскільки й сама буде зайнята роботою.

Водолій

Водоліям важливо пам'ятати про те, що будь-який зв'язок – це не лише радість і задоволення, але й робота, без якої ніяк не можна обійтися. Розбіжності, які намітилися у стосунках останнім часом, якраз і є наслідком того, що їх пустили на самоплив. Настав час, умовно кажучи, збирати розкидане раніше каміння – тобто аналізувати ситуацію, що склалася, і вирішувати, як її виправити.

Риби

Рибам зірки радять вирушити на відпочинок, але не на самоті, а з коханою людиною. Водночас головна мета такої поїздки – не лише відновити свої та її сили, що теж дуже важливо, а й перевірити стосунки на міцність і перспективність. Зазвичай у незвичній обстановці люди розкриваються набагато яскравіше й повніше, ніж удома, тому одразу стане зрозуміло, наскільки комфортним буде спільне проживання.

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