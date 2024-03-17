Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 18 до 24 березня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 18 до 24 березня?

Діва

На Дів чекає службовий роман, який нічим не гірший за будь-який інший – скажімо, курортний чи театральний. Проте він має один істотний недолік – його краще тримати в таємниці від свого оточення, інакше про нього доволі швидко стане відомо керівництву, яке найчастіше буває проти романтичних зв'язків на робочому місці.

Терези

Терезам – нарешті! – може відповісти взаємністю людина, від якої вони давно її домагалися. Звісно, демонструвати свою радість у такому разі можна, але – не надто активно, щоб не налякати партнера надмірним виявом почуттів. Складно сказати, як він поставиться до бурхливого вибуху темпераменту, тож краще не ризикувати.

Водолій

Водоліям зірки радять не поспішати з освідченням і трохи зачекати: цілком можливо, що людина, якій вони потай симпатизують, і сама відчуває до них романтичні почуття та ось-ось у них зізнається. В такому разі вийде, що вони не нав'язали серйозні стосунки своєму партнерові, а лише прийняли їх, тобто перебувають у більш виграшному становищі.

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