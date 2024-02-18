Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 19 до 25 лютого

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 19 до 25 лютого?

Рак

Ракам, які перебувають у стані перманентної образи на близьку їм людину – нарешті! – необхідно визнати, що її провина не така вже й велика, просто представники знака зациклилися на тому, що сталося, і не хочуть виходити з позиції "принижених та ображених". Лише усвідомивши, що це шлях у нікуди, і помирившись, вони зможуть усунути перешкоди особистому щастю, а простіше кажучи, помиритися.

Діва

Дівам зірки радять припинити мріяти про принца на білому коні, оскільки він може не з'явитися в їхньому житті до пенсії. Це заняття тим паче марне, що поряд уже давно перебуває людина, яка не лише кохає представників знака, але й в усьому допомагає їм, опікуючись ними та створюючи комфортні умови для їхнього життя і роботи. Буде шкода, якщо їй набридне терпіти байдужість і вона піде з життя вибагливих і примхливих Дів.

Водолій

Всидіти на двох стільцях – складне завдання, і навіть якщо це вдається, про зручність у такому положенні говорити не доводиться. Приймаючи залицяння одразу з двох боків, неможливо зосередитися на чомусь одному, а отже, для відчуттів щастя і радості немає ні сил, ні можливостей. Найкращий спосіб вийти з – прямо скажемо – сумнівної ситуації, що склалася, – вибрати одного шанувальника, а від спілкування з іншим відмовитися.

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