Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 19 до 25 серпня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 19 до 25 серпня?

Рак

Не варто нічого приховувати від близької людини, і тим більше – обманювати її. У брехні є особливість виявлятися у найневідповідніший час і псувати стосунки – аж до повного їх розриву. Якщо представники знака не ставлять собі таку мету, тоді краще не ризикувати і не брехати, обманюючи себе тим, що робиш це з добрими намірами.

Лев

Левам час припинити перебирати шанувальниками і зупинитися на одному – тому, який подобається їм найбільше. Звісно, представникам знака подобається, що їх оточують люди, які відчувають стосовно них щире захоплення, але це добре до певних часів. Важливо пам'ятати, що в такому разі багато означає нічого, тому не варто розпорошуватися.

Скорпіон

Самітництво, в якому деякі представники знака свідомо ув'язнили себе останнім часом, має настати кінець. Час відкритися навколишньому світу, який приготував для них кілька приємних сюрпризів – наприклад, зустріч з людиною, що дає всі підстави, щоб згодом можна було назвати її своєю другою половинкою.

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