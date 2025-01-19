Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 20 до 26 січня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 20 до 26 січня?

Близнята

Близнятам зірки радять згадати про те, що будь-які стосунки – це не лише емоції, що відповідають за романтику та пристрасть, а й постійна робота, причому взаємна. Тому – звісно, якщо вони хочуть, щоб партнер цінував і розумів їх – вони самі повинні так само ставитися до нього. Просто сидіти й чекати, коли кохана людина стане ідеальною у всіх розуміннях – шлях у нікуди, домогтися бажаного стану речей їм – за всього бажання – однаково не вдасться.

Стрілець

Стрільцям необхідно зрозуміти, що зараз в особистому житті від них нічого не залежить. Для представників цього – активного та діяльного – знака таке усвідомлення буде нелегким, оскільки вони не вміють сидіти й чекати, коли все вирішиться само собою – їм обов'язково потрібно щось робити. Але в цьому конкретному випадку така тактика не принесе бажаного результату, тому дуже важливо виявити терпіння і вірити в те, що зрештою все владнається.

Риби

Рибам не варто стримувати себе у ставленні до людини, яка їм симпатична, тим паче, що вона теж їм симпатизує, надаючи однозначні – які не допускають різних тлумачень – знаки уваги. Саме цей факт насправді має значення, а решта – включно з горезвісною громадською думкою – не має, оскільки забудеться вже завтра, водночас взаємні романтичні почуття залишаться надовго, а можливо, й назавжди.

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