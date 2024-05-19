Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 20 до 26 травня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 20 до 26 травня?

Телець

Тельцям не варто перейматися через розлуку з коханою людиною. По-перше, вона їде ненадовго, і незабаром знову буде вдома. По-друге, сучасні засоби комунікації дозволяють спілкуватися з людиною в будь-якій точці світу, а отже, говорити про повну ізоляцію одне від одного не доводиться. А по-третє, розлука лише зміцнює почуття, в чому представники знака переконаються на власному досвіді.

Скорпіон

Скорпіони добре знають, що все тече й міняється, тому двічі увійти в одну й ту саму річку не можна. Але іноді ситуація складається таким чином, що можна спробувати повернути стосунки, які, здавалося, вже давно завершилися – велика ймовірність, що цього разу представникам знака пощастить. Особливо якщо вони візьмуть до уваги скоєні раніше помилки, зроблять висновки і не почнуть їх повторювати.

Риби

Риби мають бути готовими до того, що стосунки з людиною, які почалися винятково як приятельські чи дружні, поступово переростуть у щось серйозніше. Звісно, це станеться не одразу – сторони встигнуть звикнути одне до одного, а заразом і зрозуміти, наскільки такий зв'язок цікавий і важливий для обох. У жодному разі відмовлятися від такої можливості не варто – згодом можна пошкодувати.

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