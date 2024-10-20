Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 21 до 27 жовтня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 21 до 27 жовтня?

Овен

Овнам не варто ставати в позу скривджених, а тому непохитних і принципових людей, які за жодних умов не вибачать близькій людині зроблену нею помилку. Бажано згадати всю передісторію сварки – найімовірніше, ви не менше – а, можливо, й більше – винні в тому, що трапилося, а партнерові, який завинив, потрібно дати другий шанс – навряд чи вас потішить розставання з ним.

Лев

Левам зірки наполегливо радять звернути увагу на людину, яка з'явиться в їхньому оточенні. Це може бути як новий співробітник у фірмі, на якій вони працюють, так і друг старих знайомих чи родичів, з яким вони досі не зустрічалися. В жодному разі не варто робити висновки за першим – не найкращим – враженням, яке, найімовірніше, виявиться помилковим.

Водолій

Водоліям, яких друзі чи родичі захочуть познайомити з "прекрасною кандидатурою" на роль бойфренда, не варто відмовлятися. Висока ймовірність того, що людина, яку хочуть посватати представникам знака, сподобається їм і вони охоче погодяться на перше побачення, втім, як і на всі наступні: доля приходить до людей різними шляхами, зокрема й завдяки таким знайомствам.

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