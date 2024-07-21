Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 22 до 28 липня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій галузі.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 22 до 26 липня?

Близнята

Близнятам, які обожнюють різноманітні знаки уваги і подарунки, важливо пам'ятати, що їх отримання не можна пускати на самоплив. Коханою людиною в цьому сенсі необхідно грамотно керувати: робити прозорі натяки, захоплюватися речами, які хотілося б отримати, а якщо це не допоможе, то прямо вказувати пальцем – така тактика цього тижня обов'язково повинна допомогти.

Рак

Ракам зірки нагадають про те, що розставання з колись близькою та коханою ними людиною – зовсім не кінець життя, а іноді і навпаки – початок його нового та цікавого етапу. Новий знайомий, який з'явиться на їхньому горизонті в цей час, спочатку не приверне до себе особливої уваги, проте не варто відмовляти людині у шансі викликати до себе інтерес – можливо, ця зустріч дасть початок тривалим стосункам.

Стрілець

Стрільці – зовсім несподівано для себе – дізнаються, що звістка про неприємності, що трапилися з близькою нею людиною, дуже перебільшені, насправді з нею все гаразд. Але, можливо, ця історія навчить їх цінувати тих, хто перебуває поруч, і вчасно говорити їм про свої почуття, не чекаючи на «особливий» момент: треба пам'ятати, що в нинішніх життєвих реаліях він може й не настати.

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