Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 22 до 28 січня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.
Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.
Кому пощастить у коханні цього тижня – від 22 до 28 січня?
Близнята
Близнятам, які останнім часом відчули охолодження з боку партнера, варто проаналізувати ситуацію, що склалася. Найімовірніше, вони дійдуть несподіваного для себе висновку: в тому, що відбувається, винні вони самі. Достатньо буде приділяти коханій людині трохи більше уваги – і все повернеться на круги своя.
Діва
Діви на власному досвіді зможуть переконатися, що навіть за наявності божевільної пристрасті стосунки з коханою людиною не збудуються самі – над ними треба працювати. Як відомо, поганий мир кращий за гарну сварку, а компроміс – за завзятість у відстоюванні принципів, які не мають жодного значення.
Скорпіон
Скорпіонам необхідно бути щирішими й відкритішими у спілкуванні з коханою людиною. Не варто приховувати проблеми, які можуть виникнути, потрібно одразу ж обговорювати – як їх ймовірність, так і способи виходу з ситуації. Це набагато краще, ніж таїти все в собі – невідомо, як це вплине на стосунки.
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