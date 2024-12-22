Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 23 до 29 грудня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 23 до 29 грудня?

Овен

Овнам не варто відштовхувати людину, з якою вони колись уже намагалися вибудувати взаємини, але з якихось – найімовірніше, об'єктивних – причин не змогли цього зробити. Навіть якщо представники знака справедливо скривджені, напередодні Нового року є сенс обнулити стосунки, забувши про сварки та взаємні претензії, і дати своїй колишній – а, можливо, й нинішній – симпатії ще один шанс.

Телець

Тельці можуть розраховувати на доленосне знайомство з людиною, яка затримається в їхньому житті надовго, а, можливо, й залишиться в ньому назавжди, особливо якщо вони – як радить народна прикмета – зустрінуть із нею Новий рік. Річ у тім, що цього разу їм пощастить пізнати того, з ким їх об'єднають не лише пристрасні стосунки, а і спосіб думок, уподобання та світогляд загалом – цій людині нічого не потрібно буде пояснювати.

Діва

Дівам, які сподіваються повернути стосунки з близькою людиною, з якою їх деякий час тому розлучила сварка, варто пам'ятати про те, що не можна двічі увійти в одну й ту саму воду, навіть якщо цього дуже хочеться. Можливо, перед Новим роком варто зосередитися на нових взаєминах, які вже почалися – або ось-ось почнуться, – і намагатися не припускатися в них колишніх помилок, які зруйнували минулий зв'язок.

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