Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 23 до 29 вересня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 23 до 29 вересня?

Рак

Хоч би яким чином – навіть якщо йдеться про драматичні обставини – ви розлучилися з близькою людиною, з якою, можливо, прожили тривалий час, небажано "зависати" у статусі одинаків. Необхідно прагнути нових взаємин, які дозволять залікувати колишні душевні рани, тим більше, що охочих познайомитися з такими привабливими людьми не бракуватиме.

Терези

Терезам – як на цьому конкретному життєвому етапі, так і в будь-який інший час – дуже важливо пристати нарешті до одного берега. Неможливо постійно кидатися з боку в бік, намагаючись – як із пазлів – скласти портрет ідеального коханого з якостей різних людей, оскільки таких у природі не існує. Потрібно вибрати когось одного і вибудовувати взаємини, враховуючи як його переваги, так і недоліки.

Стрілець

Стрільцям життя приготувало сюрприз у вигляді зустрічі з людиною, з якою вони розлучилися якийсь час тому за незрозумілих обставин – їхні причини досі не може пояснити жодна зі сторін. Що ж, схоже, настав час розібратися в ситуації, що передувала розриву – тут на представників знака може чекати багато сюрпризів, а там і до відновлення взаємин недалеко.

Читайте також: