Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 24 до 30 березня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 24 до 30 березня?

Рак

Ракам не варто давати волю своїй недовірливості, яка – за найменшої підозри на зраду близької людини – може намалювати такі страшні картини, що режисери трилерів помруть від заздрощів. Доволі швидко з'ясовується – і нинішній тиждень у цьому сенсі не виняток, – що їхні фантазії не мають нічого спільного з реальністю. А ось розпалити та ускладнити стосунки вони можуть цілком, тож перш ніж влаштовувати сцени ревнощів, потрібно добре подумати.

Лев

Левам належить самим собі відповісти на запитання про те, варто зберігати стосунки, які останнім часом дали тріщину, чи ні. Водночас зірки настійно рекомендують їм не поспішати і, проаналізувавши ситуацію, що склалася, зважити всі доводи – як "за", так і "проти". Головне – не ухвалювати важливе рішення похапцем або під впливом емоцій: все, що робиться в такому стані, згодом важко коригується, а іноді це й зовсім не вдається зробити.

Козоріг

Козорогам потрібно буде продемонструвати свої почуття до близької людини не лише на ділі, а й на словах – саме так, а не навпаки. Представники знака завжди дбають про рідних і коханих людей, роблячи для них усе можливе й навіть неможливе – в цьому сенсі дорікнути їм нічим, а ось гарні слова – через занижений емоційний рівень – говорять рідко, змушуючи кохану людину підозрювати їх у байдужості, тож нинішній тиждень – для цього прекрасний час.

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