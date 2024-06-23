Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 24 до 30 червня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 24 до 30 червня?

Телець

Тельцям у стосунках з коханою людиною необхідно відмовитися від фірмової впертості та припинити за будь-яку ціну наполягати на своєму у вирішенні важливого питання, яке стосується обох. Продовжуючи використовувати тактику непримиренності, представники знака можуть довести справу до серйозного конфлікту – набагато краще знайти консенсус.

Близнята

Близнятам, які дізнаються, що близька людина потрапила в непросту життєву ситуацію, не варто відходити вбік, очікуючи, що та впорається з нею самотужки. Така малодушність може дорого коштувати представникам знака – партнер, найімовірніше, їм не пробачить, і їхнім стосункам настане кінець. Якщо ж вони підтримають його і нададуть допомогу, то згодом можуть розраховувати на подяку.

Риби

Рибам, які переживають кризу у стосунках з коханою людиною, не варто, керуючись емоціями, шукати їй заміну. Найімовірніше, знайти справжнє кохання їм не вдасться, а тимчасовий сурогат, який їм трапиться, за всього бажання не зможе замінити нинішнього партнера. Щоб згодом не вимолювати пробачення, тим більше, що його можна й не отримати, краще берегти те, що у них є.

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