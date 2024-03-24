Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 25 до 31 березня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 25 до 31 березня?

Рак

Ракам, найімовірніше, не вдасться увійти в одну й ту саму річку двічі – заново вибудувати стосунки з коханою людиною вони, схоже, не зможуть. Проте зірки радять їм не засмучуватися: як відомо, святе місце порожнє не буде – найближчим часом на них чекає воістину доленосна зустріч, яка обнулить усі їхні душевні переживання.

Діва

Дівам, які серйозно образилися на свою другу половинку і категорично відмовляються миритися, зірки наполегливо рекомендують згадати, як і через що трапилася злощасна сварка. В такому разі вони, хоча їм це й неприємно усвідомлювати, змушені будуть визнати, що поводилися не найкращим чином і винні в сварці не менше за партнера.

Водолій

Водоліям, які легко зустрічаються з об'єктами своїх почуттів і ще легше з ними розлучаються, виправдовуючи свою поведінку тим, що ніщо не вічне на землі, цього разу бажано зупинитися та добре подумати. Найімовірніше, нікого кращого за свого нинішнього супутника життя їм – як би вони не намагалися – знайти не вдасться, тож не варто поспішати.

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