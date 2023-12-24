Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам зодіаку пощастить від 25 до 31 грудня

До зірок можна звертатися з будь-яким питанням – вони можуть розповісти про професійне життя, фінанси і навіть здоров'я.

Особисте життя – не виняток: зірки знають про все, що чекає на людину в цій царині.

Кому пощастить у коханні цього тижня – від 25 до 31 грудня?

Телець

Тельцям не варто відштовхувати людину, з якою вони колись уже намагалися вибудувати стосунки, але з якихось – найімовірніше, об'єктивних – причин не змогли цього зробити. Навіть якщо представники знака справедливо ображені, є сенс обнулити стосунки, забувши про сварки, і дати своїй колишній – а, можливо, і нинішній – симпатії ще один шанс.

Діва

Дівам не варто шукати добра від добра: стосунки, які у них склалися, потрібно оберігати всіма можливими способами, оскільки зруйнувавши їх, вони згодом зрозуміють, що припустилися серйозної помилки. Прийдешні новорічні свята багато в чому полегшать завдання для представників знака – спільна підготовка до них зблизить їх із близькими людьми.

Козоріг

Козорогам, які в душі зовсім не такі суворі, як може здатися стороннім, зірки обіцяють серйозні любовні пристрасті, які вируватимуть у них в душі Не дивно, що вони змусять представників знака згадати про те, що на світі існують не лише фінанси, бізнес і вигода, а й кохання – ірраціональне і безкорисливе почуття.

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